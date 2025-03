Zápis prvákov do ZŠ v Dolnom Kubíne sa uskutoční 15. a 16. apríla

Dolný Kubín 27. marca (TASR) - Zápis prvákov do základných škôl pre školský rok 2025/2026 v Dolnom Kubíne sa uskutoční 15. a 16. apríla. Zákonní zástupcovia budú mať možnosť zapísať svoje deti do šiestich základných škôl. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.



„Mesto Dolný Kubín spravuje Základnú školu Janka Matúšku, Základnú školu Petra Škrabáka, Základnú školu Martina Kukučína a Základnú školu s materskou školou Kňažia. Okrem nich sú v meste aj cirkevná a súkromná základná škola, ako aj špeciálna škola pre deti s telesným postihnutím,“ spresnil vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu mestského úradu Michal Švento.



Podrobnosti o zápise a elektronické prihlášky nájdu rodičia na internetových stránkach konkrétnej školy. „Rodičia môžu využiť elektronické prihlášky, ktoré im umožnia zároveň si rezervovať čas zápisu. Vyplnením prihlášky urýchlia celý proces a uľahčia školám administratívne úkony,“ vysvetlil Švento.



Dieťa možno prihlásiť na povinnú školskú dochádzku do školy podľa školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, ak si rodič nevyberie inú školu.



Švento zdôraznil, že rodičia sú povinní prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ak dieťa do 31. augusta 2025 dovŕši šesť rokov a aj v prípade, že žijú a pracujú v zahraničí.