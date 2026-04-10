Zápis prvákov do ZŠ v Dolnom Kubíne bude 15. a 16. apríla
Autor TASR
Dolný Kubín 10. apríla (TASR) - Zápis budúcich prvákov do základných škôl (ZŠ) v Dolnom Kubíne bude 15. a 16. apríla. Zákonní zástupcovia budú môcť zapísať svoje deti do štyroch mestských základných škôl, konkrétne ZŠ Janka Matúšku, ZŠ Petra Škrabáka, ZŠ Martina Kukučína alebo ZŠ s materskou školou Kňažia, ako aj do súkromnej školy a Cirkevnej spojenej školy. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.
„Rodičom odporúčame, aby pred samotným zápisom vyplnili elektronickú prihlášku, ktorá celý proces výrazne zjednoduší a urýchli,“ uviedol vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Dolnom Kubíne Michal Švento. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť prostredníctvom portálu www.eprihlasky.sk, kde rodičia nájdu aj všetky potrebné pokyny k jej vyplneniu. Bližšie informácie o presnom čase a organizácii zápisu sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl.
Švento podotkol, že rodičia sú povinní prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ak dieťa do 31. augusta 2026 dovŕši šesť rokov, a to aj v prípade, že žijú a pracujú v zahraničí a majú v meste trvalý pobyt. „Táto povinnosť sa vzťahuje na každého zákonného zástupcu. Ak rodič dieťa na povinnú školskú dochádzku neprihlási, dopúšťa sa priestupku, za ktorý môže byť uložená pokuta od 30 do 331,50 eura,“ upozornil.
Vedúci odboru školstva dodal, že podľa platného školského zákona zároveň neexistuje inštitút odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky. Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť a navštevuje materskú školu, rodič požiada riaditeľku materskej školy o vydanie rozhodnutia o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania. „K žiadosti je potrebné priložiť písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu. Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú zrelosť, rodič je napriek tomu povinný zapísať dieťa do prvého ročníka základnej školy. Zároveň je potrebné požiadať materskú školu o vydanie rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,“ vysvetlil Švento.
