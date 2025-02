Zápis žiakov do prvého ročníka v Trnave bude začiatkom apríla

Trnava 28. februára (TASR) - Zápis žiakov do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava sa uskutoční 3. a 4. apríla od 10.00 do 18.00 h v priestoroch základných škôl. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si jeho zákonný zástupca nevyberie inú školu a riaditeľ vybranej školy ho prijme na plnenie povinnej školskej dochádzky," priblížil vedúci odboru školstva Mestského úradu v Trnave Michal Špernoga.



Žiadosť o zápis musia podpísať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2025 dovŕšilo vek šesť rokov. Do prvého ročníka musí byť dieťa prihlásené aj v prípade, že v školskom roku 2024/2025 pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole a zápis do základnej školy absolvovalo už v roku 2024. Na zápis musia prísť spolu s dieťaťom obaja rodičia.



Budúceho škôlkara môžu zákonní zástupcovia zapísať do materskej školy od 1. do 31. mája, a to poštou alebo elektronicky, pokiaľ majú elektronický občiansky preukaz. Dieťa bude možné zapísať osobne v termíne od 5. do 7. mája. Do materskej školy sa prijímajú deti vo veku troch rokov.