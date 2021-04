Zápisu do ZŠ v Trenčíne sa budúci prváčikovia osobne nezúčastnia

Trenčín 10. apríla (TASR) – Zápis detí do prvých ročníkov trenčianskych základných škôl bude na budúci týždeň. Na základe mimoriadnych opatrení sa ho budúci prváčikovia fyzicky nezúčastnia.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, zápis detí pre školský rok 2021/2022 je pre všetky základné školy (ZŠ) zriadené mestom Trenčín stanovený na dni 12. a 13. apríla, s výnimkou ZŠ na Potočnej ulici, kde bude zápis detí len 12. apríla. Na ZŠ Hodžova bude zápis prebiehať tri dni, a to 12. – 14. apríla. Zápis pre nadané deti v ZŠ Kubranská bude 14. apríla.



„Rodič môže zapísať dieťa iba do jednej základnej školy. Podľa pokynov ministerstva školstva sa zápis uskutoční bez účasti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,“ doplnila hovorkyňa.