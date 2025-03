Zápisy budúcich prvákov do ZŠ sa uskutočnia začiatkom apríla

Žilina 8. marca (TASR) - Zápisy budúcich prvákov základných škôl (ZŠ) pre školský rok 2025/2026 sa v Žiline uskutočnia od 2. do 4. apríla. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, rodičia budú môcť zapísať svoje dieťa do všetkých štrnástich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo vyhradenom čase od 14.00 do 18.00 h.



Upozornila, že budúci prváci musia do 31. augusta dovŕšiť šesť rokov a dosiahnuť školskú spôsobilosť, prípadne mať v tomto školskom roku predĺžené pokračovanie povinnej predprimárnej dochádzky. "Rodič môže pre svoje dieťa vybrať spádovú školu, teda zariadenie v školskom obvode v mieste trvalého pobytu. Môže sa však rozhodnúť aj pre inú školu, pokiaľ má škola voľné kapacity," poznamenala Ondrášová.



Žilinské ZŠ v súvislosti so zápisom prvákov pripravujú počas marca dni otvorených dverí. "Budúci prváčikovia so svojimi rodičmi budú môcť nielen nahliadnuť do priestorov zariadení a do vyučovacieho procesu, ale najmä získať dôležité informácie o vzdelávacích programoch, ponuke krúžkov a iných mimoškolských aktivít, prípadne sa zoznámiť s vyučujúcimi," priblížila žilinská hovorkyňa.



Deti s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa alebo s vývinovou poruchou ľahkého stupňa môžu absolvovať v dvoch ZŠ takzvaný úvodný ročník. "Ide o špeciálnu formu vzdelávania, ktorá pomáha vytvárať vhodné podmienky na rozvoj potrebných zručností. Učitelia pracujú so žiakmi individuálne, pomáhajú im zvládať rečové, motorické a sociálne výzvy," uzavrela Ondrášová. Podporu pre deti so špeciálnymi potrebami plánujú v budúcom školskom roku ZŠ Námestie mladosti a ZŠ s materskou školou Gaštanová.