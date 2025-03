Zápisy budúcich prvákov do ZŠ sa v Bytči uskutočnia 7. a 8. apríla

Bytča 14. marca (TASR) - Zápisy budúcich prvákov základných škôl (ZŠ) pre školský rok 2025/2026 sa v Bytči uskutočnia 7. a 8. apríla. Rodičia budú môcť zapísať svoje dieťa do dvoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo vyhradenom čase od 13.00 do 17.00 h. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.



Upozornila, že zápis sa týka detí narodených v období od 1. septembra 2018 do 31. augusta 2019 a detí, ktoré mali v minulom školskom roku predĺžené pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.



"Zápis sa uskutoční v dvoch fázach. V prvej fáze rodič vyplní elektronickú prihlášku na webovej stránke školy. V druhej fáze dôjde k overeniu údajov, ktoré poskytli zákonní zástupcovia a rodič sa spolu s dieťaťom zúčastní na zápise priamo v škole," uviedla radnica.