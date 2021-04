Zápisy detí do materských škôl sa uskutočnia od 3. do 5. mája

Banská Bystrica 26. apríla (TASR) – Zápisy detí do materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia od 3. do 5. mája. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. Zároveň pripomenula, že s účinnosťou od 1. septembra tohto roka je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v škôlke povinné pre všetky deti, ktoré do konca augusta dosiahnu vek päť rokov.



"Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami MŠ. Deti, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné sa do škôlky prijímajú bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska," uviedla Marhefková.



Zápisy v desiatich MŠ na sídliskách Radvaň, Fončorda a Podlavice sa uskutočnia 3. mája. O deň neskôr budú pokračovať na sídlisku Rudlová–Sásová v šiestich zariadeniach a 5. mája v 11 škôlkach v centre mesta.



"Zápis do MŠ, ktorá je súčasťou Základnej školy (ZŠ) Jána Bakossa sa uskutoční od 3. do 4. mája. Neuskutoční sa do MŠ, ktorá je súčasťou ZŠ Radvanská 1 z dôvodu naplnenej kapacity," dodala Marhefková.



Podľa školského úradu, oddelenia školstva a mládeže mestského úradu v Banskej Bystrici, sa dieťa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi škôlky elektronicky alebo doručením vyplnenej žiadosti osobne, prípadne poštou spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. To obsahuje i údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.



Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre jeho rozhodnutie je predloženie písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, rovnako súhlasu detského lekára a zákonného zástupcu.