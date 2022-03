Zápisy detí do ZŠ sa v Banskej Bystrici začínajú 1. apríla

Banská Bystrica 28. marca (TASR) – Zápisy detí do základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica pre školský rok 2022/2023 sa uskutočnia od 1. do 30. apríla. Zápis je určený aj pre ukrajinských žiakov, ktorí v Banskej Bystrici plánujú zostať. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová s tým, že bližšie informácie sú uverejnené v školách a na ich webových stránkach.



„Do školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť. Do prvého ročníka môže byť prijaté i dieťa, ktoré nedovŕšilo tento vek, avšak jeho zákonný zástupca je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zároveň sa musí preukázať aj súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast,“ konštatovala vedúca Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu v Banskej Bystrici Anna Martišovičová.



Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku i v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Ten je však povinný prednostne prijať žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v obvode spádovej školy.



Ak má dieťa šesť rokov, ale nemá školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o jeho pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní v škôlke. V takom prípade je potrebný písomný súhlas zariadenia poradenstva a prevencie, ako i všeobecného lekára pre deti a dorast, a tiež súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.