Zápisy do MŠ a ZŠ v Prievidzi potvrdil demografický pokles

Prievidza 29. mája (TASR) - Tohtoročné zápisy detí do materských škôl (MŠ) a základných škôl (ZŠ) v Prievidzi potvrdili pokračujúci demografický pokles populácie. Odráža sa to na počte zapísaných detí, ten medziročne poklesol v oboch typoch vzdelávacích inštitúcií. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Zápis do MŠ sa konal začiatkom mája. O prijatie do MŠ prejavilo záujem 316 detí, pričom voľných miest bolo až 356. „Škôlky prijali 310 chlapcov a dievčat, šesť detí neprijali najmä z dôvodu nesplnenia vekovej hranice alebo nedostatku zručností. Pokiaľ je dieťa samostatné, MŠ prijme aj deti mladšie ako tri roky,“ konkretizovala Beňadiková. V minulom roku sa na zápise do MŠ podľa nej zúčastnilo 350 detí, pričom škôlky prijali 336.



„Počet detí vo veku predprimárneho vzdelávania medziročne klesol, čo zodpovedá aktuálnym demografickým trendom. Mesto však zabezpečilo dostatočnú kapacitu MŠ, čo umožňuje uspokojiť záujem všetkých oprávnených žiadateľov,“ vysvetlila vedúca oddelenia školstva a školského úradu Beáta Jelačičová.



Pre deti mladšie ako tri roky ponúka mesto jasle s kapacitou 20 miest, podľa radnice záujem rodičov o túto službu rastie.



Radnica zaznamenala pri zápisoch do ZŠ aj mierny pokles počtu prvákov. Zápis sa konal začiatkom apríla a do prvého ročníka prijali ZŠ a ZŠ s MŠ 348 detí. Vlani školy zapísali 364 detí. „Aj tento údaj korešponduje s dlhodobým trendom poklesu počtu detí v populácii, čo môže mať v budúcnosti vplyv na kapacity škôl, personálne obsadenie i sieť školských zariadení v meste,“ zhodnotila Jelačičová.



Pokles počtu detí je podľa samosprávy dôsledkom celoslovenského demografického vývoja, ktorý mestá a obce nedokážu priamo ovplyvniť. „Napriek tomu, že ide o faktor mimo našej kontroly, ako samospráva pristupujeme k tejto výzve zodpovedne. Aj pri klesajúcom počte detí pokračujeme v modernizácii školských objektov, zvyšovaní kvality vzdelávacieho prostredia a podpore pedagogických pracovníkov,“ tvrdí primátorka Katarína Macháčková. Mesto podľa nej investuje do rekonštrukcií a modernizácií objektov a do vybavenia škôl tak, aby boli pripravené na výzvy budúcnosti.



„Demografický pokles prináša nové otázky, no aj príležitosti - napríklad na zlepšovanie individuálneho prístupu k žiakom a vyššiu flexibilitu v rámci školských programov,“ ozrejmila Beňadiková.



Mestské MŠ a ZŠ sú podľa nej zároveň atraktívne aj pre rodičov z okolitých obcí, čo potvrdzuje aj prijímanie detí bez trvalého pobytu v meste.