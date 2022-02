Zápisy do prvých ročníkov žilinských ZŠ sa uskutočnia v apríli

Žilina 9. februára (TASR) - Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa uskutočnia od 6. do 8. apríla. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka môžu rodičia prihlásiť dieťa na povinnú školskú dochádzku v ZŠ podľa školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si nevyberú inú školu.



Pripomenul, že dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕši šesť rokov, musí jeho zákonný zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. "Bližšie informácie získajú rodičia na internetových stránkach škôl alebo ich poskytnú riaditelia škôl či pracovníci oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline na telefónnom čísle 0905 331 634," uviedol hovorca mesta.



Pri zápise dieťaťa mladšieho ako šesť rokov sú rodičia povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. "Ďalej súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania. Deti s intelektovým nadaním majú možnosť navštevovať triedy pre intelektovo nadaných žiakov v ZŠ s materskou školou (MŠ) na Ulici sv. Gorazda v Žiline," doplnil Miškovčík.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je osem ZŠ a šesť ZŠ s MŠ. Dovedna sa v nich vzdeláva 6321 žiakov. Do prvých ročníkov v aktuálnom školskom roku nastúpilo 712 školákov, predškolské triedy v MŠ v Žiline tento rok navštevuje 875 detí.