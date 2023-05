Zápisy do škôlok v Dolnom Kubíne sa uskutočnia do 12. mája

Dolný Kubín 4. mája (TASR) - Zápisy budúcich škôlkarov do dolnokubínskych mestských materských škôl (MŠ) sa uskutočnia do 12. mája. TASR o tom vo štvrtok informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



"Bližšie informácie a konkrétny termín zápisu nájdu rodičia na internetových stránkach jednotlivých škôl, prípadne na nástenkách," dodal vedúci odboru školstva na meste Michal Švento.



Miesto, kde bude dieťa chodiť do škôlky, je na výbere rodiča. "Povinnosťou MŠ je však prijať len to dieťa, pre ktoré je podľa trvalého pobytu spádovou školou," dodal Švento.



Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti sedem MŠ. Okrem nich sú v meste ešte cirkevná a dve súkromné MŠ. Dieťa je prijaté len vtedy, ak riaditeľ vydal písomné rozhodnutie. "Ak je počet detí prihlásených do škôlky vyšší, ako je možné prijať v zmysle zákona, riaditeľ rozhodne o prijatí podľa kritérií prijímania detí do danej MŠ," upozornil Švento.