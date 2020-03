Zápisy do škôlok v Nitre budú v máji, bude aj deň otvorených dverí

Nitra 12. marca (TASR) – Zápisy do materských škôl (MŠ) v Nitre sa budú uskutočňovať 6. mája. Ako o tom informoval magistrát, rodičia môžu prísť v tento deň zapísať svoje deti od 8. do 16. hodiny.



Pri zápise musia mať rodičia vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o jeho zdravotnom stave od všeobecného lekára s údajom o povinných očkovaniach. „Zákonní zástupcovia si tiež musia priniesť na nahliadnutie rodný list budúceho škôlkara. Pred zápisom ešte bude deň otvorených dverí vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ten sa uskutoční 29. apríla od 14.30 h do 16.30 h,“ uviedol Andrej Jančovič z mestského úradu.



Ako pripomenul, formulár žiadosti je zverejnený na webových stránkach mesta, rodičia si ho môžu vyzdvihnúť aj v deň zápisu v materskej škole. „Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára,“ pripomenul hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Mesto vytvorilo pre deti so špeciálnymi potrebami podmienky na viacerých škôlkach. V MŠ Nábrežie mládeže je trieda pre deti s mentálnym postihnutím, MŠ Piaristická má triedu pre deti s poruchami zraku a MŠ Štiavnická pre deti s poruchami sluchu. Deti s diabetom môžu navštevovať MŠ Nedbalova a stravovanie pre deti s celiakiou je zabezpečené v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova.