Zápisy do základných škôl v Košiciach budú tento piatok a sobotu

Košice 2. apríla (TASR) - Zápisy budúcich prvákov do 34 košických základných škôl (ZŠ) budú v piatok (4. 4.) medzi 14.00 až 18.00 h a v sobotu (5. 4.) od 8.00 do 12.00 h. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke. Zápisy sa týkajú detí, ktoré do 31. augusta tohto roka dovŕšia šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť, ako aj tých, u ktorých nastal odklad školskej dochádzky.



„Rodičia môžu nechať zapísať dieťa v ZŠ podľa školského obvodu, v ktorom majú trvalý pobyt, ale môžu vybrať aj inú školu. Predpokladáme, že sa na tohtoročnom zápise zúčastní okolo 2000 detí a podobný počet začne v septembri aj s povinnou školskou dochádzkou na niektorej z košických ZŠ,“ uviedla viceprimátorka Lucia Gurbáľová.



Žiadosť o zápis do 1. ročníka je možné podať písomne alebo elektronicky. Vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková rodičom odporúča, aby vopred vyplnili elektronickú prihlášku, ktorú nájdu na webovej stránke vybranej školy. Vyplnenú prihlášku odovzdajú škole pri osobnej návšteve s dieťaťom v termíne zápisu.



Na zápis okrem uvedenej prihlášky s osobnými údajmi budúceho prváka musia rodičia doniesť aj jeho rodný list, občianske preukazy alebo občiansky preukaz zákonného zástupcu a čestné prehlásenie od druhého zákonného zástupcu na vykonanie zápisu. Ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predložiť má aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.



„Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v materskej škole (MŠ) na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Aj naďalej však zostáva povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do 1. ročníka s tým, že ZŠ upovedomí o tom, že jeho dieťa zostáva ešte ďalší rok v MŠ,“ dodala Lopušniaková.