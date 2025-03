Zápisy do ZŠ sa v Martine uskutočnia v prvom aprílovom týždni

Martin 26. marca (TASR) - Zápisy budúcich prvákov základných škôl (ZŠ) pre školský rok 2025/2026 sa v Martine uskutočnia od 2. do 4. apríla. Rodičia budú môcť zapísať svoje dieťa do deviatich škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo vyhradenom čase v popoludňajších hodinách. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.



Väčšina zo základných škôl organizuje zápis 2. a 3. apríla od 14.00 h do 18.00 h, len v prípade ZŠ P. Mudroňa je termín skrátený do 17.30 h. Zápis prvákov v ZŠ s materskou školou Dolinského sa bude konať aj 4. apríla.



"Podľa zákona o výchove a vzdelávaní je každý zákonný zástupca povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť," upozornila Jenigár.



Doplnila, že o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2025. "Ak dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť, môže pokračovať v predprimárnom vzdelávaní na základe odporúčaní odborných zariadení," dodala martinská hovorkyňa.