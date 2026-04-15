Zápisy prvákov do škôl v L. Mikuláši sa uskutočnia 16. a 17. apríla
Každý rodič má právo požiadať o prijatie svojho dieťaťa na ľubovoľnú ZŠ.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 15. apríla (TASR) - Zápisy budúcich prvákov do mestských základných škôl (ZŠ) sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnia vo štvrtok (16. 4.) a v piatok (17. 4.) od 14.00 do 18.00 h. Ako informovali z radnice, v školskom roku 2026/2027 očakávajú v Liptovskom Mikuláši približne 327 prvákov, podobne ako v predošlých rokoch.
Každý rodič má právo požiadať o prijatie svojho dieťaťa na ľubovoľnú ZŠ. „Primárne je lepšie dať dieťa do spádovej školy pre dané územie, ale môže sa rozhodnúť aj pre školu mimo tohto územia. Je potom v kompetencii riaditeľa, podľa kapacitných a iných možností, dieťa prijať alebo neprijať. V Liptovskom Mikuláši je však zaužívaná prax, že dieťa je prijaté na akúkoľvek školu so súhlasom riaditeľa,“ vysvetlili zo samosprávy.
Rodič môže pre svoje dieťa vybaviť aj takzvaný odklad. V tomto prípade je potrené písomne požiadať riaditeľku materskej školy o pokračovanie vzdelávania v materskej škole, k žiadosti priložiť písomný súhlas pediatra a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, tiež informovaný súhlas zákonného zástupcu. Aj keď dieťa pokračuje v predprimárnom vzdelávaní, je potrebné s ním ísť na zápis do prvého ročníka ZŠ.
Viaceré mestské ZŠ v Liptovskom Mikuláši ponúkajú špecializované triedy pre žiakov piateho až deviateho ročníka. „V ZŠ Miloša Janošku sú takéto triedy zamerané na matematiku, v ZŠ M. R. Martákovej na ľadový hokej, v ZŠ Janka Kráľa na plávanie, v ZŠ Demänovská ulica na florbal a plávanie a v ZŠ Okoličianska na gymnastiku a futbal,“ priblížili z radnice.
Každý rodič má právo požiadať o prijatie svojho dieťaťa na ľubovoľnú ZŠ. „Primárne je lepšie dať dieťa do spádovej školy pre dané územie, ale môže sa rozhodnúť aj pre školu mimo tohto územia. Je potom v kompetencii riaditeľa, podľa kapacitných a iných možností, dieťa prijať alebo neprijať. V Liptovskom Mikuláši je však zaužívaná prax, že dieťa je prijaté na akúkoľvek školu so súhlasom riaditeľa,“ vysvetlili zo samosprávy.
Rodič môže pre svoje dieťa vybaviť aj takzvaný odklad. V tomto prípade je potrené písomne požiadať riaditeľku materskej školy o pokračovanie vzdelávania v materskej škole, k žiadosti priložiť písomný súhlas pediatra a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, tiež informovaný súhlas zákonného zástupcu. Aj keď dieťa pokračuje v predprimárnom vzdelávaní, je potrebné s ním ísť na zápis do prvého ročníka ZŠ.
Viaceré mestské ZŠ v Liptovskom Mikuláši ponúkajú špecializované triedy pre žiakov piateho až deviateho ročníka. „V ZŠ Miloša Janošku sú takéto triedy zamerané na matematiku, v ZŠ M. R. Martákovej na ľadový hokej, v ZŠ Janka Kráľa na plávanie, v ZŠ Demänovská ulica na florbal a plávanie a v ZŠ Okoličianska na gymnastiku a futbal,“ priblížili z radnice.