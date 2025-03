Zápisy prvákov do základných škôl v Ružomberku budú od 1. do 3. apríla

Ružomberok 17. marca (TASR) - Zápisy budúcich prvákov základných škôl (ZŠ) pre školský rok 2025/2026 sa v Ružomberku uskutočnia od 1. do 3. apríla. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, rodičia budú mať na výber zápis detí v ôsmich ZŠ, z toho sa dve nachádzajú v mestských častiach Černová a Biely Potok.



Každé dieťa, ktoré do 31. augusta dovŕši vek šesť rokov, musí jeho zákonný zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. Rodič prihlási dieťa buď do spádovej školy, kde má rodina trvalé bydlisko alebo si môže vybrať aj inú školu, ak riaditeľ školy dieťa prijme.



"V prípade, že dieťa bude navštevovať inú základnú školu ako na území mesta Ružomberok, doručte Rozhodnutie o prijatí žiaka na Mestský úrad v Ružomberku, inak vám bude doručená oficiálna výzva na doručenie," upozornil Miškovčík.