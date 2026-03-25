Zápisy prvákov do základných škôl v Ružomberku sa uskutočnia v apríli
Autor TASR
Ružomberok 25. marca (TASR) - Zápisy budúcich prvákov základných škôl pre školský rok 2026/2027 sa v Ružomberku uskutočnia 1., 14. a 15. apríla. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
„Žiadame všetkých rodičov detí narodených od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 s trvalým pobytom alebo obvyklým pobyt na území mesta Ružomberok, aby sa dostavili na zápis do základných škôl,“ upozornil Miškovčík.
Prihlášku do prvého ročníka na základnú školu môžu rodičia za svoje dieťa podať aj cez systém ePrihlášky, kde sa už môžu registrovať. „Práve registrácia vopred môže celý proces v apríli výrazne uľahčiť. Ak prídete na zápis registrovaní, prihlášku viete vyplniť rýchlo aj priamo na mieste - pokojne aj z mobilu,“ dodal hovorca.
