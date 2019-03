Zápisy prvákov do ZŠ v pôsobnosti mesta Košice budú v apríli

V piatok 5. apríla bude zápis možný od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 6. apríla v čase od 8.00 do 12.00 h. Pri zápise zákonný zástupca predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Košice 20. marca (TASR) - Zápis detí do prvého ročníka na školský rok 2019/2020 bude vo všetkých základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v dňoch 5. a 6. apríla. Pre TASR to uviedla hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová.



V piatok 5. apríla bude zápis možný od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 6. apríla v čase od 8.00 do 12.00 h. Pri zápise zákonný zástupca predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Zisťujú sa osobné údaje, ako meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, meno a priezvisko zákonných zástupcov, adresa zamestnávateľa či trvalé bydlisko zákonných zástupcov.



„S ohľadom na platnú legislatívu môže rodič zapísať dieťa aj do základnej školy mimo školského obvodu školy. Základné školy nedokážu vopred určiť počet zapísaných detí, na zvýšenie záujmu o školu a zápis realizujú rôzne podujatia,“ povedala Šnajdárová s tým, že tento školský rok bolo do prvých ročníkov košických základných škôl zapísaných 2142 detí. Aj na základe údajov z predchádzajúcich rokov mesto predpokladá, že v nasledujúcom školskom roku ich bude od 2000 do 2100. Ako pripomína, pre zriaďovateľa je podstatné to, koľko prvákov nastúpi do školy 1. septembra.



Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré do 31. augusta tohto roka dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. „Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast,“ uvádza mesto Košice na svojej webovej stránke.



Rodič, respektíve zákonný zástupca dieťaťa, má právo požiadať riaditeľa školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, urobiť tak musí písomne. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. „Dôvodom odkladu môže byť psychická nezrelosť, zdravotný stav dieťaťa alebo dlhodobý pobyt v cudzine,“ spresňuje magistrát.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v súčasnosti 34 základných škôl, z tohto sú dve základné školy s materskou školou a jedna ZŠ má elokované pracovisko v Poľove.