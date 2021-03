Zápisy žilinských prvákov do ZŠ sa uskutočnia od 7. do 9. apríla

Žilina 25. marca (TASR) - Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) na školský rok 2021/2022 sa v Žiline uskutočnia od 7. do 9. apríla. Ak bude v čase zápisov pretrvávať mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že komunikácia školy so zákonnými zástupcami sa v tom prípade uskutoční elektronickou formou, prípadne iným spôsobom. "V závislosti od priestorových možností konkrétnej ZŠ, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Bližšie informácie získajú rodičia na internetových stránkach škôl alebo ich poskytnú priamo riaditelia škôl alebo pracovníci oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline na telefónnom čísle 041/70 63 402," uviedol Miškovčík.



Upozornil, že zmenou školského zákona sa od 1. januára 2021 zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. "Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť a navštevuje materskú školu (MŠ), rodič požiada riaditeľku MŠ o vydanie rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. K žiadosti je potrebné priložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu," vysvetlil Miškovčík.



Na školský rok 2021/2022 môžu rodičia požiadať aj o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka. "V prípade záujmu bude nultý ročník otvorený v ZŠ Jarná. Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania. Deti s intelektovým nadaním majú možnosť navštevovať triedy v ZŠ s MŠ na Ulici sv. Gorazda v Žiline," dodal hovorca mesta.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 ZŠ, v ktorých sa v súčasnosti vzdeláva 6237 žiakov. Prvé ročníky v aktuálnom školskom roku navštevuje 723 prvákov. V nultom ročníku v žilinskej ZŠ Jarná sa učí desať školákov.