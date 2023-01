Zaradenie do druhej úrovne nemocnicu Lučenec nepripraví o oddelenia

Lučenec 16. januára (TASR) – Zaradenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec medzi nemocnice druhej úrovne v rámci podmienenej kategorizácie nemocničnej siete nebude znamenať zánik žiadneho oddelenia. Nemocnica má navyše ambíciu rozšíriť poskytovanie zdravotnej starostlivosti o nové medicínske programy. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka nemocnice Daniela Pršebicová.



Lučenecká nemocnica podľa riaditeľky už v súčasnosti spĺňa všetkých 43 programov povinných pre nemocnice zaradené v druhej úrovni, realizuje tiež viac ako dvadsiatku programov tretej úrovne, pričom infektologický program spĺňa podmienky vyššej úrovne. Na realizáciu medicínskych programov je podľa Pršebicovej nemocnica vybavená po materiálno-technickej i personálnej stránke.



"V regióne je po týchto medicínskych službách dostatočný dopyt, keďže ich realizujeme len my v južnej časti Banskobystrického kraja. Dúfame, že Ministerstvo zdravotníctva SR zohľadní regionálne špecifiká tak, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti v konkrétnych odbornostiach nebolo z pohľadu budúcnosti lokálne a regionálne ohrozené," uviedla Pršebicová.



Zaradenie nemocnice v Lučenci do druhej úrovne nebude podľa riaditeľky znamenať zánik žiadneho existujúceho oddelenia. Nemocnica má navyše ambíciu rozširovať program intervenčnej kardiológie, program vaskulárnych intervencií i oftalmologický program.



Reforma nemocničnej siete má v Lučenci priniesť aj čiastočnú zmenu lôžkového fondu. Všetky lôžka intenzívnej starostlivosti operačných odborov budú sústredené do jedného celku, spoločne vytvoria jednotku s 15 lôžkami. Vytvorené má byť aj zázemie pre jednodňovú ambulantnú starostlivosť. "Prevedieme rekonštrukciu lôžkového fondu tak, aby bol zabezpečený komfort pre pacienta," dodala Pršebicová.



Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo koncom roka 2022 základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne a 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.