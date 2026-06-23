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Zariadenia pre seniorov v Prešove prijali opatrenia proti horúčavám
Zariadenie pre seniorov Harmónia na Cemjate má klimatizované priestory len v novozrekonštruovanej budove Bona Via.
Autor TASR
Prešov 23. júna (TASR) - Mestské zariadenia pre seniorov v Prešove prijali v súvislosti s vysokými teplotami viaceré opatrenia na ochranu klientov aj zamestnancov. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Prešov Michal Hudák, denný režim je upravený a prechádzky či aktivity v exteriéri sú presunuté na dopoludňajšie hodiny. Pitný režim je zabezpečený formou galónov s pitnou vodou, pričom zamestnanci dohliadajú na pravidelný príjem tekutín u prijímateľov sociálnych služieb.
„Neboli zaznamenané žiadne zdravotné ťažkosti súvisiace so zvýšenými teplotami,“ povedal Hudák s tým, že čo sa týka zamestnancov, bola im upravená pracovná doba a zabezpečený pitný režim.
Zariadenie pre seniorov Harmónia na Cemjate má klimatizované priestory len v novozrekonštruovanej budove Bona Via. V ostatných budovách je zabezpečené tienenie interiérovými a exteriérovými žalúziami, vykonáva sa tiež pravidelné ranné a večerné vetranie. Exteriérové aktivity a prechádzky v areáli sú obmedzené na skoré ranné a neskoré večerné hodiny. Personál vykonáva individuálny dohľad nad pitným režimom každého prijímateľa.
Zariadenie Harmónia podľa Hudáka v posledných dňoch zaznamenalo zvýšený výskyt zdravotných ťažkostí u prijímateľov sociálnych služieb. Ide predovšetkým o zvýšenú záťaž na kardiovaskulárny systém. V každej budove zariadenia je umiestnený galón s pitnou vodou. Zamestnancom sú umožnené pravidelné režimové prestávky nad rámec bežného odpočinku a najnáročnejšie fyzické úkony spojené so starostlivosťou o prijímateľov sú plánované na ranné hodiny. Pracovný režim sa optimalizuje aj úpravou pracovného času.
V Zariadení pre seniorov Náruč sú klimatizačné jednotky len v spoločenských miestnostiach, konkrétne v čajovni, kaplnke a inšpekčnej miestnosti, ako aj v kancelárii ekonomického úseku. Izby sú vybavené žalúziami a zabezpečuje sa pravidelné vetranie miestností. Prechádzky alebo pobyt v záhrade zariadenia sa v prípade horúčav presúvajú na skoré dopoludnie alebo neskoré popoludnie.
Každý klient so zníženou sebestačnosťou má v Náruči zavedený pitný režim podľa ošetrovateľského štandardu. O príjme tekutín sa vedie dokumentácia, tekutiny sú podávané minimálne každé dve hodiny. Personál podľa zariadenia pravidelne sleduje príznaky dehydratácie, prehriatia alebo zhoršenia chronických ochorení.
Čo sa týka zamestnancov, klimatizáciou sú vybavené dve pracoviská, a to inšpekčná izba a učtáreň. Na ostatných pracoviskách využívajú ventilátory a priebežne ich zabezpečujú podľa požiadaviek zamestnancov.
„Neboli zaznamenané žiadne zdravotné ťažkosti súvisiace so zvýšenými teplotami,“ povedal Hudák s tým, že čo sa týka zamestnancov, bola im upravená pracovná doba a zabezpečený pitný režim.
Zariadenie pre seniorov Harmónia na Cemjate má klimatizované priestory len v novozrekonštruovanej budove Bona Via. V ostatných budovách je zabezpečené tienenie interiérovými a exteriérovými žalúziami, vykonáva sa tiež pravidelné ranné a večerné vetranie. Exteriérové aktivity a prechádzky v areáli sú obmedzené na skoré ranné a neskoré večerné hodiny. Personál vykonáva individuálny dohľad nad pitným režimom každého prijímateľa.
Zariadenie Harmónia podľa Hudáka v posledných dňoch zaznamenalo zvýšený výskyt zdravotných ťažkostí u prijímateľov sociálnych služieb. Ide predovšetkým o zvýšenú záťaž na kardiovaskulárny systém. V každej budove zariadenia je umiestnený galón s pitnou vodou. Zamestnancom sú umožnené pravidelné režimové prestávky nad rámec bežného odpočinku a najnáročnejšie fyzické úkony spojené so starostlivosťou o prijímateľov sú plánované na ranné hodiny. Pracovný režim sa optimalizuje aj úpravou pracovného času.
V Zariadení pre seniorov Náruč sú klimatizačné jednotky len v spoločenských miestnostiach, konkrétne v čajovni, kaplnke a inšpekčnej miestnosti, ako aj v kancelárii ekonomického úseku. Izby sú vybavené žalúziami a zabezpečuje sa pravidelné vetranie miestností. Prechádzky alebo pobyt v záhrade zariadenia sa v prípade horúčav presúvajú na skoré dopoludnie alebo neskoré popoludnie.
Každý klient so zníženou sebestačnosťou má v Náruči zavedený pitný režim podľa ošetrovateľského štandardu. O príjme tekutín sa vedie dokumentácia, tekutiny sú podávané minimálne každé dve hodiny. Personál podľa zariadenia pravidelne sleduje príznaky dehydratácie, prehriatia alebo zhoršenia chronických ochorení.
Čo sa týka zamestnancov, klimatizáciou sú vybavené dve pracoviská, a to inšpekčná izba a učtáreň. Na ostatných pracoviskách využívajú ventilátory a priebežne ich zabezpečujú podľa požiadaviek zamestnancov.