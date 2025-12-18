< sekcia Regióny
Zariadenia sociálnych služieb Prešovského kraja dostali špeciálne autá
Autor TASR
Prešov 18. decembra (TASR) - Špeciálne upravené vozidlá so zdvíhacou plošinou získali štyri zariadenia sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Automobily budú slúžiť na prepravu imobilných prijímateľov a zlepší sa nimi dostupnosť služieb aj kvalita starostlivosti. Ako TASR informovala vedúca oddelenia komunikácie PSK Daša Jeleňová, kľúče od vozidiel symbolicky odovzdal vo štvrtok predseda PSK Milan Majerský riaditeľom zariadení.
Nové vozidlá získali Centrum sociálnych služieb (CSS) Clementia v Ličartovciach, CSS Giraltovce, Domov sociálnych služieb (DSS) v Legnave a DSS vo Vranove nad Topľou. Tri z nich sú 9-miestne, jedno 7-miestne, všetky so špeciálnou úpravou vrátane hydraulickej zdvíhacej plošiny a kotviaceho systému pre invalidné vozíky. „Som rád, že imobilní prijímatelia sociálnych služieb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie budú môcť vďaka týmto autám viesť plnohodnotnejší život a dostanú sa všade tam, kde je to pre nás, bežných ľudí, samozrejmosťou. Zároveň sa uľahčí manipulácia s klientmi na invalidnom vozíku pri nakladaní a vykladaní, čo určite ocenia aj zamestnanci zariadení,“ uviedol Majerský.
Na nákup štyroch áut v celkovej hodnote vyše 184.000 eur prispelo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dotáciou 111.000 eur, zvyšných viac ako 73.000 eur dofinancoval kraj z vlastného rozpočtu.
