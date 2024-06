Zariadenia sociálnych služieb v Banskej Bystrici budú mať spoločný DOD

Banská Bystrica 7. júna (TASR) - Šesť zariadení sociálnych služieb v Banskej Bystrici spoločne otvorí 12. júna od 10.00 do 17.00 h svoje brány návštevníkom, aby predstavili rodinným členom, priateľom i známym prostredie, kde poskytujú klientom dôstojnú jeseň ich života. Na záujemcov počas dňa otvorených dverí čakajú okrem prehliadky priestorov aj ukážky aktivít so skôr narodenými obyvateľmi, diskusia so seniormi i pracovníkmi, ktorí povedia viac o poskytovaní sociálnych služieb. TASR o tom v piatok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Ide o Stredisko sociálnych služieb na ulici 9. mája, Zariadenie pre seniorov Jeseň na Internátnej ulici, KOMUCE na Krivánskej a Robotníckej ulici, Zariadenie sociálnych služieb Sénium a SENIORDOM Betonika.



"Cieľom je oboznámiť verejnosť o potrebách seniorov, sociálne či zdravotne odkázaných spoluobyvateľov. Máme záujem upriamiť pozornosť návštevníkov na samotnú sociálnu činnosť, motivovať ich k dobrovoľníctvu, pocitu spoluzodpovednosti a spolupatričnosti a ochote pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Snažíme sa, aby prostredie, v ktorom klienti trávia väčšinu svojho času, bolo priateľské, takmer domáce," uviedla vedúca odboru sociálnych vecí magistrátu Ivana Kružliaková s tým, že ich pracovníci v maximálnej miere podporujú udržiavanie sociálnych kontaktov seniorov s rodinou či priateľmi.



Napríklad v zariadení Jeseň budú klienti zapojení do poznávania bylín, ukážok tréningov pamäte, čuchového pexesa, do tanca v sede, ale i do výroby bylinkových solí a mydiel. KOMUCE na Krivánskej ulici pripravuje prezentáciu zdravotníckych a inkontinenčných pomôcok a ukážky zdvíhacieho zariadenia i kúpacieho vozíka pre imobilné osoby. Na Uhlisku chystajú spoločenské hry, kvízy, hádanky a tiež výrobu ozdôb z keramickej hliny. Agentúra sociálnych služieb predstaví poskytované terénne sociálne služby a kompenzačné pomôcky. Vyskúšať sa bude dať aj jazda na elektrickom skútri.



"Starostlivosť o seniorov patrí medzi naše priority. Budem rád, ak čo najviac Banskobystričanov využije možnosť a navštívi zariadenia, kde seniorom poskytujeme pocit bezpečia, opatery a z časti aj domova, ktorý je pre nás všetkých nenahraditeľný," dodal primátor Ján Nosko.