Zariadenia sociálnych služieb v Prešovskom kraji majú nové prípady

Prešov 20. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zaznamenal v tomto týždni zvýšený výskyt ochorenia COVID-19 vo svojich domovoch sociálnych služieb. V červenej zóne je trinásť sociálnych zariadení, z ktorých sú štyri v karanténe. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Najvypuklejšia situácia je podľa jej slov v najväčšom sociálnom zariadení župy v Centre sociálnych služieb (CSS) Ametyst v Tovarnom, ktoré je v karanténe nariadenej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.



"Pozitívne nálezy tam evidujú u 107 prijímateľov sociálnych služieb a 45 zamestnancov. Takmer polovica klientov je bezpríznaková, ostatní prijímatelia vykazujú zvýšenú teplotu, slabosť, nechutenstvo, či sťažené dýchanie," uviedla Jeleňová.



V karanténnom režime je rovnako Domov sociálnych služieb (DSS) Stropkov, kde je zo 64 klientov pozitívnych 41, dvaja z nich majú mierne príznaky ochorenia a ďalší dvaja sú hospitalizovaní v nemocnici. Infikovaní sú traja zamestnanci.



"Od štvrtka (19. 11.) je regionálnym hygienikom uzatvorené aj CSS Vita Vitalis v Prešove. Zo 111 prijímateľov tam pozitivitu po PCR testovaní zistili u 34 klientov, po antigénovom testovaní u jedného z nich. Zo 119 zamestnancov zaznamenali ochorenie v 15 prípadoch. Situácia sa upokojila v ďalšom karantenizovanom zariadení v CSS Domov pod Tatrami Batizovce, kde sa po antigénovom testovaní už neobjavili žiadne prípady nákazy u zamestnancov ani prijímateľov, uzatvorenie by tu malo platiť do pondelka (23. 11.)," priblížila Jeleňová.



Karanténny režim na odporúčanie hygienikov so zabezpečením stáleho personálu platí v troch ďalších krajských zariadeniach – Zariadení sociálnych služieb (ZSS) Jasoň v Spišskej Starej Vsi, v ZSS Aktig Humenné a v Brezovičke. V červenej zóne s výskytom jednotlivých prípadov koronavírusu u zamestnancov, respektíve klientov bez väčších ohnísk sú domovy sociálnych služieb v Starej Ľubovni, Sabinove, Spišskom Podhradí, Legnave, Kežmarku a v CSS Garden v Humennom.



Z 25 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je v oranžovej zóne päť domovov a v zelenom semafore bez výskytu ochorenia sedem sociálnych zariadení.