Zariadenia v BBSK majú voľné miesta pre deti na tvorivé dielne

Banská Bystrica 18. júla (TASR) - Kultúrne inštitúcie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) ponúkajú ešte stále deťom možnosti zmysluplne využiť prázdninové dni. Ponuka je najmä v zariadeniach, v ktorých môžu interaktívne spoznávať históriu alebo aj zdokonaliť svoje znalosti v literárnych, hudobných, divadelných, tanečných či výtvarných workshopoch.



Ako informuje BBSK, posledné voľné miesta má na turnus 24. júla - 28. júla Stredoslovenské osvetové stredisko. Na deti, ktoré rady tvoria, vyrábajú, lepia, pletú, tancujú a spievajú tam čaká týždeň plný tvorivých aktivít a workshopov.



Pre deti z Lučenca a okolia je v termíne od 14. augusta do 18. augusta pripravený program v Novohradskom múzeu a galérii pod názvom Zakliate v príbehoch, ktorý sa celý bude niesť v znamení tajuplných bytostí z miestnych rozprávok a príbehov. Na záver týždňa dokonca na deti čaká aj noc priamo v priestoroch múzea.



Knižnica Jána Kollára v Kremnici má stále voľných niekoľko miest na turnus 24. júla - 28. júla, keď je pripravená denná aktivita s názvom Spisovateľ v komikse. V termíne 7. augusta - 11. augusta si budú deti v knižnici prehlbovať svoj vzťah k písanému slovu aj hudbe a nazrú do tajov premeny básne v pieseň.



Počas prázdninového týždňa 24. júla - 28. júla deti v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene spoznajú a vyskúšajú si rôzne výtvarné techniky, ktoré im predstavia skúsení lektori. Na prelome júla a augusta, 31. júla - 4. augusta, pripravila Hvezdáreň Rimavská Sobota týždeň plný zábavných aktivít na tému Po stopách Slnečnej sústavy.



Deti sa môžu prihlasovať aj na letné "školičky", ktoré v Žiari nad Hronom organizuje Pohronské osvetové stredisko. V termíne 24. júla - 28. júla to bude školička so zameraním na tanec, 14. augusta - 18. augusta výtvarná školička a v rovnakom termíne dostanú šancu prejsť sa Rozprávkovou cestou necestou aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.



Letné výchovno-vzdelávacie aktivity s cieľom podnietiť v deťoch a mládeži záujem o prírodné vedy, pripravila tiež Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Denné aktivity tu budú prebiehať v termíne 7. augusta - 11. augusta.