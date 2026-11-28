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Zariadenie na Záhorí má lepšie podmienky pre hendikepované zvieratá
Priblížili, že upravené priestory budú slúžiť ako zázemie na starostlivosť o zranené, oslabené či inak hendikepované voľne žijúce živočíchy.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Záchranné zariadenie v Malackách má po oprave časti objektu zlepšené podmienky na starostlivosť o hendikepované voľne žijúce zvieratá. K zlepšeniu jeho priestorového a technického zázemia prispelo aj zakúpenie rehabilitačných voliér. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR o tom informovala na svojom webe s tým, že ide o záchranné zariadenie pri Správe Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie.
„Realizovanými opatreniami sa zlepšili technické podmienky a zvýšila sa kapacita voliér. Vhodné podmienky sú dôležitým predpokladom úspešnej rehabilitácie a návratu živočíchov do prirodzeného prostredia,“ uviedli ochranári.
Priblížili, že upravené priestory budú slúžiť ako zázemie na starostlivosť o zranené, oslabené či inak hendikepované voľne žijúce živočíchy. Ochranári očakávajú viac úspešne rehabilitovaných a do prírody navrátených jedincov. Zlepšené podmienky zároveň podporujú prácu odborníkov a prispievajú k ochrane prírody Záhoria, skonštatovali.
ŠOP pripomína, že v prípade nálezu zraneného alebo hendikepovaného zvieraťa na území v pôsobnosti Správy CHKO Záhorie je telefonická pohotovosť dostupná každý deň vrátane víkendov od 8.00 do 22.00 h na čísle 0903 298 338. V naliehavých prípadoch je možné volať aj na tiesňovú linku 112.
„Realizovanými opatreniami sa zlepšili technické podmienky a zvýšila sa kapacita voliér. Vhodné podmienky sú dôležitým predpokladom úspešnej rehabilitácie a návratu živočíchov do prirodzeného prostredia,“ uviedli ochranári.
Priblížili, že upravené priestory budú slúžiť ako zázemie na starostlivosť o zranené, oslabené či inak hendikepované voľne žijúce živočíchy. Ochranári očakávajú viac úspešne rehabilitovaných a do prírody navrátených jedincov. Zlepšené podmienky zároveň podporujú prácu odborníkov a prispievajú k ochrane prírody Záhoria, skonštatovali.
ŠOP pripomína, že v prípade nálezu zraneného alebo hendikepovaného zvieraťa na území v pôsobnosti Správy CHKO Záhorie je telefonická pohotovosť dostupná každý deň vrátane víkendov od 8.00 do 22.00 h na čísle 0903 298 338. V naliehavých prípadoch je možné volať aj na tiesňovú linku 112.