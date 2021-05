Zariadenie opatrovateľskej služby v Košiciach vynovili za 175.000 eur

Košice 27. mája (TASR) – Zrekonštruované Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici v košickej mestskej časti (MČ) Západ vo štvrtok slávnostne otvorili. V rámci obnovy za 175.000 eur rozšírili jeho kapacitu z desať na 12 lôžok.



Sumou 105.000 eur financovalo obnovu mesto Košice, zvyšok hradila MČ. Ako pre TASR povedal primátor Jaroslav Polaček, práce zahŕňali najmä dispozičné zmeny. „Nanovo sa urobili všetky miestnosti pre klientov a všetky miestnosti, ktoré sú potrebné na prevádzku. Podlahy, steny, nábytok, postele – všetko je v tomto priestore nové,“ spresnil.



Zároveň pribudli aj dve izby, pričom jedna z nich môže byť v prípade potreby využitá ako izolačná miestnosť. V súvislosti s rozšírením kapacity prijali ďalšiu opatrovateľku, celkovo ich tak bude osem. „Do objektu sa podarilo priniesť lepšie internetové pripojenie a získať dva tablety. Pomocou nich sa starkí budú môcť spojiť videohovormi so svojimi najbližšími príbuznými. Najoceniteľnejšie je to práve v časoch, kedy sa nemôžu stretávať,“ doplnil starosta MČ Západ Marcel Vrchota.



Uvedené zariadenie pobytovej formy slúži obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na opatrovateľskú službu, no nemožno ju poskytovať v domácom prostredí. S jeho rekonštrukciou začali vlani v októbri. Počas prác niekoľkých doterajších klientov presťahovali do Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici, ďalší išli k svojim známym. Prvých klientov vo vynovených priestoroch privítajú 1. júna. Medzi nimi budú aj tí, ktorí ich využívali i pred rekonštrukciou.



Mesto disponuje štyrmi zariadeniami opatrovateľskej služby, tri z nich prevádzkujú MČ.