Prievidza poskytne Zariadeniu pre seniorov nižší transfer

Prievidza 30. augusta (TASR) - Mesto Prievidza poskytne Zariadeniu pre seniorov (ZpS) transfer nižší o 200.000 eur. Počíta s tým druhá úprava rozpočtu zariadenia, ktorú na svojom rokovaní tento týždeň schválili mestskí poslanci. Poskytovateľ sociálnych služieb zmenu odôvodnil nárastom príjmov od prijímateľov sociálnej služby, ako i vyšším príspevkom z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



Samospráva mala ZpS pôvodne dotovať sumou 900.000 eur, po úprave je to 700.000 eur.



Príjmy zo služieb ZpS sú oproti prvej zmene rozpočtu o 51.700 eur vyššie, po novom sú tak na úrovni 901.990 eur. Vyššie príjmy o 90.376 eur eviduje zariadenie i pri stravovaní, po druhej zmene rozpočtu sú vo výške 389.765 eur.



Zo štátneho rozpočtu dostane ZpS po novom za stredisko na Ulici M. Rázusa celkovo 656.470 eur a za stredisko na Ulici J. Okáľa 1.082.393 eur, vyššia bude i suma tzv. stabilizačného príspevku, a to 229.865 eur. ZpS dostane i vyšší grant na chránenú dielňu, po novom je to 20.989 eur.



Mesto poskytne zariadeniu financie na zakúpenie defibrilátorov. O 15.000 eur viac dá ZpS i na debarierizáciu, financie presunulo z výdavku na zakúpenie automobilu.



Celkové príjmy ZpS po druhej zmene rozpočtu predstavujú 4.448.126 eur. Výdavky má v rovnakej výške.