Zariadenie pre seniorov v Kežmarku bude mať nové izby

Kežmarok 21. apríla (TASR) – Zariadenie pre seniorov v Kežmarku čaká ďalšia rekonštrukcia, ktorá sa bude realizovať v dvoch etapách, na dvoch oddeleniach C1 a C2. Na každom z nich sa vybudujú štyri jednolôžkové a desať dvojlôžkových izieb, každá so samostatným sociálnym zariadením. Vybuduje sa aj nová miestnosť určená na terapie a spoločné aktivity a vzdelávacia miestnosť určená na semináre. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta.



Ako ďalej priblížila, v utorok (20. 4.) vedenie mesta odovzdalo stavbu na rekonštrukciu. Celkový rozpočet projektu predstavuje sumu 409.495,26 eura. Schválený regionálny príspevok je v sume 277.623,91 eura, spolufinancovanie mesta je 20 percent. Poskytovateľom je Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Kežmarok.



Riaditeľka Zariadenia pre seniorov (ZPS) a Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Kežmarok Marcela Ištocyová uviedla, že v priebehu štyroch rokov sa zrekonštruovali tri z piatich oddelení. Obnova C1 a C2 by sa mala ukončiť ešte tento rok. „Rekonštrukciu sme si rozdelili do etáp, musíme ju totiž realizovať počas plnej prevádzky. Zámerom je zvýšenie bytového komfortu zariadenia, ale tiež komfortu v oblasti hygieny - v každej izbe budú bezbariérové toalety a bezbariérová sprcha. Okrem toho sa na každom oddelení vybudujú aj nové prevádzkové priestory ako kúpeľňa s vaňou, čistiaca miestnosť, kuchynka či sklad čistej bielizne,“ doplnila Ištocyová.



Primátor mesta Ján Ferenčák podotkol, že toto bude tretia a posledná rekonštrukcia vnútorných oddelení. „Zostane nám ešte kuchyňa. Na jej obnovu sa už pripravuje potrebná dokumentácia. V blízkej budúcnosti by sme sa radi pozreli aj na spôsob, ako znížiť energetickú náročnosť budovy, či už zateplením, obnovou strechy, izoláciou, prípadne novými oknami. Na záver by sme radi zrekultivovali aj záhradu,“ ozrejmil Ferenčák.



V zariadení pre seniorov momentálne prebýva 101 klientov. Podľa Soskovej vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 musia byť v zariadení k dispozícii aj karanténne izby. Z tohto dôvodu budú desiati z nich dočasne presťahovaní na kežmarskú polikliniku, kde im budú poskytované všetky potrebné služby.



Zariadenie pre seniorov Kežmarok bolo oficiálne uvedené do prevádzky 1. januára 1975. Domov dôchodcov bol najprv špecifikovaný ako domov sociálnych služieb pre mentálne chorých ľudí. Išlo o prvé zariadenie v Popradskom okrese s pôsobnosťou pre celý východoslovenský kraj. Po troch rokoch sa zariadenie transformovalo na domov dôchodcov s celokrajskou pôsobnosťou. V roku 2002 prešlo zariadenie do pôsobnosti mesta Kežmarok.