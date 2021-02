Zariadenie pre seniorov v Prievidzi je naďalej v karanténe

Prievidza 11. februára (TASR) - Zariadenie pre seniorov (ZpS) na Ulici M. Rázusa v Prievidzi je naďalej v karanténe. Epidemiológovia tam evidujú viac ako 60 klientov s pozitívnym výsledkom testu na nový koronavírus, pred časom tam potvrdili i výskyt britskej mutácie.



"Ku koncu januára evidovalo ZpS 44 klientov s pozitívnym testom na nový koronavírus, k 8. februáru pribudli ďalší 20, spolu je to tak 66 seniorov z objektu na Ulici M. Rázusa. Priebeh ochorenia je veľmi individuálny," uviedol vo štvrtok pre TASR riaditeľ zariadenia Richard Fodor.



Situáciu v ZpS podľa neho zvládajú zamestnanci veľmi ťažko. "Je to zákerná choroba, ktorá ničí zdravie nielen seniorom, ale aj zamestnancom," skonštatoval Fodor.



ZpS eviduje od 27. januára do štvrtkového rána úmrtia 11 klientov, v nemocnici zomrelo osem klientov ZpS a traja priamo v ZpS. Rodinní príslušníci si neželali informovať o ich zdravotnom stave.



ZpS má aj objekt na Ulici J. Okáľa, tamojší klienti a zamestnanci dostali uplynulý týždeň prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zdravotníci celkovo zaočkovali 131 ľudí, z toho 98 klientov a 33 zamestnancov. Očkovanie podstúpilo i niekoľko klientov ZpS, ktorí bývajú v objekte na Ulici M. Rázusa.