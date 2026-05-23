< sekcia Regióny
Zariadenie pre seniorov v Prievidzi navýšilo ceny
Príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní, norma nadobudne účinnosť v júli.
Autor TASR
Prievidza 23. mája (TASR) - Klienti Zariadenia pre seniorov (ZpS) v Prievidzi budú platiť za ubytovanie a stravu viac peňazí. Navýšenie úhrad o 30 eur za mesiac pri oboch typoch služby odôvodnilo zariadenie vyššími ekonomickými oprávnenými nákladmi, premietne sa do nich očakávaný nárast cien potravín, energií, pohonných látok či náklady na personál. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní, norma nadobudne účinnosť v júli.
ZpS podľa jeho riaditeľky Márie Znášikovej každoročne prehodnocuje minuloročné výdavky v rámci ekonomicky oprávnených nákladov. „Zhodnotili sme, že je potrebné aj za ubytovanie, aj za stravovanie zvýšiť sumy, lebo výdavky medziročne rastú,“ vysvetlila Znášiková.
Úhrady za ubytovanie ZpS podľa nej navýšilo o 30 eur za mesiac, teda euro na deň a za stravovanie pri odbere piatich jedál takisto o 30 eur na mesiac, čiže klientovi sa zvýši úhrada o približne 60 eur za mesiac. Úhrady pri iných službách ZpS nezvyšovalo.
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby za minulý rok v prípade objektu na Ulici M. Rázusa predstavovali viac ako 1500 eur za mesiac, oproti roku 2024 sú vyššie o takmer 160 eur. O približne rovnakú sumu narástli vlani v porovnaní s rokom 2024 náklady aj v prípade objektu na Ulici J. Okáľa.
Radnica v dôvodovej správe ďalej vyčíslila, že priemerný dôchodok prijímateľov bol vo výške 681 eur mesačne, 36 percent prijímateľom nevychádza na úhrady a dopláca im rodina. Riaditeľka verí, že klienti navýšenie úhrad zvládnu, podotkla, že k navýšeniu cien pristupujú i iné zariadenia sociálnych služieb v okrese. „Platí i zákon o rodine, v rámci ktorého majú deti prispievať rodičom v rámci vyživovacej povinnosti v prípade, ak títo nemajú dostatočný dôchodok,“ ozrejmila.
Navýšenie úhrad ZpS odôvodnilo i personálnou situáciou. Zdravotný stav prijímateľov sa podľa neho zhoršuje, čo musí riešiť väčším počtom personálu v odborných činnostiach. „Najväčším problémom je stabilizácia personálu, nakoľko nie je dosť zamestnancov, ktorí majú záujem o ťažkú, no málo platenú prácu. Vzhľadom na nedostatok zamestnancov je ohrozené poskytovanie sociálnej služby v plnom rozsahu v oboch prevádzkach zariadenia,“ upozornilo ZpS.
Znášiková priblížila, že nedostatok personálu v sociálnych službách je problémom všade na Slovensku, v okrese sa tiež podľa nej otvárajú nové zariadenia, preto aj personál sa medzi ne rozdeľuje. ZpS eviduje nedostatok sestier či opatrovateľov. „Pomôcť vyriešiť problém môže finančná motivácia. Otvorenie platovej tabuľky v rámci sektora, lebo tabuľkové platy sa tri roky nepohli ani o cent. Snažíme sa to zamestnancom kompenzovať v rámci osobného príplatku, pretože finančná motivácia je vždy najväčšia. Samozrejme, aj pracovné prostredie musí byť pekné, bezpečné a čisté,“ dodala Znášiková.
ZpS podľa jeho riaditeľky Márie Znášikovej každoročne prehodnocuje minuloročné výdavky v rámci ekonomicky oprávnených nákladov. „Zhodnotili sme, že je potrebné aj za ubytovanie, aj za stravovanie zvýšiť sumy, lebo výdavky medziročne rastú,“ vysvetlila Znášiková.
Úhrady za ubytovanie ZpS podľa nej navýšilo o 30 eur za mesiac, teda euro na deň a za stravovanie pri odbere piatich jedál takisto o 30 eur na mesiac, čiže klientovi sa zvýši úhrada o približne 60 eur za mesiac. Úhrady pri iných službách ZpS nezvyšovalo.
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby za minulý rok v prípade objektu na Ulici M. Rázusa predstavovali viac ako 1500 eur za mesiac, oproti roku 2024 sú vyššie o takmer 160 eur. O približne rovnakú sumu narástli vlani v porovnaní s rokom 2024 náklady aj v prípade objektu na Ulici J. Okáľa.
Radnica v dôvodovej správe ďalej vyčíslila, že priemerný dôchodok prijímateľov bol vo výške 681 eur mesačne, 36 percent prijímateľom nevychádza na úhrady a dopláca im rodina. Riaditeľka verí, že klienti navýšenie úhrad zvládnu, podotkla, že k navýšeniu cien pristupujú i iné zariadenia sociálnych služieb v okrese. „Platí i zákon o rodine, v rámci ktorého majú deti prispievať rodičom v rámci vyživovacej povinnosti v prípade, ak títo nemajú dostatočný dôchodok,“ ozrejmila.
Navýšenie úhrad ZpS odôvodnilo i personálnou situáciou. Zdravotný stav prijímateľov sa podľa neho zhoršuje, čo musí riešiť väčším počtom personálu v odborných činnostiach. „Najväčším problémom je stabilizácia personálu, nakoľko nie je dosť zamestnancov, ktorí majú záujem o ťažkú, no málo platenú prácu. Vzhľadom na nedostatok zamestnancov je ohrozené poskytovanie sociálnej služby v plnom rozsahu v oboch prevádzkach zariadenia,“ upozornilo ZpS.
Znášiková priblížila, že nedostatok personálu v sociálnych službách je problémom všade na Slovensku, v okrese sa tiež podľa nej otvárajú nové zariadenia, preto aj personál sa medzi ne rozdeľuje. ZpS eviduje nedostatok sestier či opatrovateľov. „Pomôcť vyriešiť problém môže finančná motivácia. Otvorenie platovej tabuľky v rámci sektora, lebo tabuľkové platy sa tri roky nepohli ani o cent. Snažíme sa to zamestnancom kompenzovať v rámci osobného príplatku, pretože finančná motivácia je vždy najväčšia. Samozrejme, aj pracovné prostredie musí byť pekné, bezpečné a čisté,“ dodala Znášiková.