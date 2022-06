Zariadenie pre seniorov v Prievidzi povedie Mária Znášiková

Prievidza 27. júna (TASR) - Zariadenie pre seniorov (ZpS) v Prievidzi povedie Mária Znášiková. Novú riaditeľku poskytovateľa sociálnych služieb vybralo mesto v rámci výberového konania, do funkcie nastúpi 1. júla. Jej vymenovanie odobrili mestskí poslanci na rokovaní v pondelok.



Do výberového konania sa prihlásili tri uchádzačky, všetky splnili požadované kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky.



"Najdôležitejšie je, aby sociálna služba bola poskytovaná kvalitne, v súlade so zákonom o sociálnych službách," skonštatovala nová riaditeľka. V ZpS je podľa nej dôležité riešiť problémy s budovou, teda stavebné úpravy, ako i výstavbu výťahu. Zamerať sa podľa svojich slov chce i na ďalšie vzdelávanie zamestnancov či posilnenie tímovej práce.



Znášiková nahradí vo funkcii Richarda Fodora, ktorý sa vzdal funkcie zo zdravotných dôvodov. V ZpS pracoval desať rokov, na jeho čele bol od roku 2018.



Nová riaditeľka pracovala ako sociálna pracovníčka, neskôr ako lektorka pre sociálne služby na celom území Slovenska, vrátane Mobilného hospicu sv. Lujzy. V ZpS v Prievidzi pôsobila približne rok na pozícii manažéra kvality po kontrolách, ktoré v minulosti odhalili viaceré nedostatky.