Zariadenie pre seniorov vo Svite by mali dokončiť začiatkom roka 2025

Svit 25. decembra (TASR) - Zariadenie pre seniorov (ZpS) v meste Svit pod Tatrami by mali dokončiť začiatkom budúceho roka. Z dôvodu prác navyše sa zmluvná cena diela navýšila a dosiahne 2,96 milióna eur. Pre TASR to potvrdila referentka pre styk s masmédiami z radnice vo Svite Zuzana Dobránszka. Projekt samospráva financuje z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške takmer 2,5 milióna eur a zvyšok z vlastného rozpočtu.



"Nakoľko pôvodný projekt neobsahoval slaboprúdové rozvody ani elektroinštaláciu pre profesionálnu práčovňu, zmluvná suma sa s dodávateľom, firmou Unistav Teplička s.r.o. navýšila a bude sa financovať tiež z vlastných zdrojov. Predpoklad ukončenia stavby bude začiatok budúceho roka," uviedla Dobránszka.



Úplne nové zariadenie sa bude nachádzať v dvojpodlažnej budove na ulici SNP. Mesto na výstavbu pripravilo územie po odkúpení pozemku od Prešovského samosprávneho kraja. Na dofinancovanie stavby schválili mestskí poslanci komerčný úver vo výške pol milióna eur.



Projekt poskytne ubytovanie v jedno- a dvojposteľových izbách s bezbariérovým prístupom pre 40 občanov mesta. Komplexná zdravotná a opatrovateľská starostlivosť, doplnená spoločensko-kultúrnymi aktivitami, je podľa radnice dlhoočakávaným a potrebným zámerom. Súčasťou ZpS bude aj kuchyňa s kapacitou výdaja 200 hlavných jedál denne, ktorá poskytne stravovanie nielen pre klientov v zariadení, ale vyrieši aj dlhodobý problém so zabezpečovaním stravy pre ďalších seniorov zo Svitu. "Po kolaudácii ZpS na jar budúceho roka a postupnom uvedení priestorov do prevádzky, kedy klientov zariadenia opatrovateľskej služby plánujeme presunúť do priestorov ZpS, bude prebiehať registrácia sociálnej služby, postupné spustenie novej služby, ako aj prijímanie nových zamestnancov," dodáva mesto.