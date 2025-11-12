< sekcia Regióny
Zariadenie sociálnych služieb Detvan rekonštruujú
V jeho areáli chce kraj v blízkej budúcnosti vybudovať aj byty tzv. podporovaného bývania.
Autor TASR
Detva 12. novembra (TASR) - Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Detvan na Pionierskej ulici v Detve prechádza v súčasnosti rozsiahlou rekonštrukciou. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter počas stredajšieho kontrolného dňa informoval, že v jeho areáli chce kraj v blízkej budúcnosti vybudovať aj byty tzv. podporovaného bývania.
Lunter priblížil, že budova zariadenia, ktoré slúži deťom a mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením, pochádza ešte zo 60. rokov minulého storočia. Na jej obnovu sa kraju podarilo získať viac ako 1,8 milióna eur z plánu obnovy a odolnosti. Hotová by mala byť na jar budúceho roka.
V rámci prác budovu zateplia a zmenia jej dispozíciu. Vybudujú nový výťah a po rekonštrukcii bude plne bezbariérová. Modernizáciu čaká aj vykurovanie. Na budovu tiež nadstavia jedno poschodie, kde podľa Luntera vzniknú nové terapeutické miestnosti pre prácu s klientmi a zázemie pre zamestnancov, ktoré doteraz chýbalo.
„Vďaka komplexnej rekonštrukcii a nadstavbe našej budovy vznikne moderné a účelové zariadenie,“ skonštatovala jeho riaditeľka Mária Gibaľová. Zároveň ocenila, že v zariadení vzniknú nové priestory a vďaka moderným stavebným úpravám bude pre klientov prostredie vyhovujúcejšie.
Lunter doplnil, že v areáli zariadenia má BBSK aj ďalšie plány. „Aktuálne vybavujeme stavebné povolenie na vznik bytov tzv. podporovaného bývania,“ poznamenal. Dodal, že s týmto typom bývania majú dobré skúsenosti z iných zariadení na území kraja. Svoj nový domov by tu mali nájsť dospelí klienti Domova sociálnych služieb Detvan - Piešť, ktorí sú plne funkční a samostatní.
Podľa predsedu kraja by malo ísť o ďalšiu investíciu v hodnote približne 1,5 milióna eur, pričom v pláne je aj komplexná rekonštrukcia zariadenia Piešť. „Pripravujeme a finalizujeme projektovú dokumentáciu a chceme ho kompletne zrekonštruovať a zmodernizovať,“ dodal Lunter s tým, že financovať by ju chceli prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.
