Zariadenie sociálnych služieb Kreatív v Klasove získalo nové priestory
Autor TASR
Klasov 8. septembra (TASR) - Klienti zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Kreatív v Klasove získali nové priestory, ktoré môžu využívať na terapie, tvorivé dielne aj sebarozvoj. Ako informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorý je zriaďovateľom ZSS, celkovo ide o 11 nových miestností zostavených z 22 modulárnych kontajnerov.
Kontajnery vytvárajú ucelený funkčný komplex, ktorý obsahuje samostatné miestnosti, kúpeľne i bezbariérovú toaletu. „Veľkým benefitom pre prijímateľov sociálnych služieb je nové prostredie, v ktorom môžu tráviť čas. Vytvára to prirodzenú formu deinštitucionalizácie a zároveň sa zvýši aj komfort ich bývania. Zmena prostredia a rozšírenie priestorov pomôžu predovšetkým pacientom, ktorí sú pohybovo obmedzení či zdravotne postihnutí,“ uviedla riaditeľka ZSS Kreatív Klasov Mária Kóšová.
Nové priestory poslúžia aj na ambulantný pobyt desiatich klientov, ktorí do zariadenia denne dochádzajú. Zároveň budú určené pre voľnočasovú realizáciu, terapie, celoživotné vzdelávanie aj relaxáciu. „Tieto činnosti napomáhajú zachovávať ľudskú dôstojnosť, aktivizujú k posilneniu sebestačnosti, zabraňujú sociálnemu vylúčeniu a podporujú začlenenie klientov do spoločnosti,“ priblížila Kóšová.
Vďaka novým voľnočasovým priestorom sa počas dňa zníži počet pacientov na jednotlivých oddeleniach ZSS. „Skvalitní sa tak ošetrovateľská starostlivosť pre ľudí, ktorí to potrebujú. Naopak, tí, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, sa v nových priestoroch môžu aktívne realizovať ešte viac ako doteraz. Pomáhame takto nielen samotným klientom, ale aj zamestnancom, ktorí sa o nich každodenne starajú,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.
