Zariadenie sociálnych služieb Nezábudka na Myjave nemá dosť personálu

Myjava 24. novembra (TASR) - Mesto Myjava hľadá opatrovateľky, ošetrovateľky, zdravotné sestry, prípadne kohokoľvek iného, kto by bol ochotný pomôcť pri starostlivosti o klientov v zariadení sociálnych služieb Nezábudka. Informoval o tom primátor Pavel Halabrín na webovom sídle mesta.



"Vzhľadom na vysoký počet pozitívne testovaných zamestnancov a klientov bojujeme v týchto dňoch s veľkým nedostatkom ľudí na vykonávanie činností, ktoré naši klienti potrebujú. Preto uvítame každého, kto by bol ochotný pomôcť," uviedol Halabrín.



Ako doplnil, mesto odmení každého na základe riadne vyhotovenej zmluvy. "Poskytneme ochranné pomôcky a zabezpečíme jeho bezpečnosť hygienickými opatreniami. Každý, kto by chcel pomôcť, nech sa ozve na telefónne číslo 0905 865 513 alebo e-mail primator@myjava.sk," informoval primátor.