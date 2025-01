Zariadenie sociálnych služieb v B. Bystrici KOMUCE oslavuje

Banská Bystrica 28. januára (TASR) - Komunitné multifunkčné centrum (KOMUCE) na Krivánskej ulici v Banskej Bystrici oslávi v piatok (31. 1.) okrúhle výročie - 20 rokov odvtedy, čo funguje ako zariadenie sociálnych služieb. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Niekdajší Dom opatrovateľskej služby dnes poskytuje tri druhy pobytových sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a podporovaného bývania. Objekt pri Jelšovom hájiku na sídlisku Sásová je rozdelený na dva úseky, zelený a oranžový, v rámci ktorých zamestnanci pomáhajú takmer stovke klientov. Za posledné roky samospráva investovala do optimalizácie a modernizácie priestorov, vďaka ktorým sa môžu klienti socializovať a oddýchnuť si. Odstránila aj havarijný stav kanalizácie, ktorá spôsobovala roky problémy.



"Okrem zlepšovania priestorových podmienok zariadenia dbáme najmä o neustále zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Pre našich klientov sa snažíme navodzovať atmosféru bezpečia a dôvery, vytvárame im podmienky na sebarealizáciu, aktívne trávenie voľného času, udržiavanie fyzických aj kognitívnych funkcií. Zároveň podporujeme udržiavanie sociálnych kontaktov, aby sa tam cítili príjemne, pretože vložili do našich rúk to najcennejšie, čo majú," konštatovala vedúca odboru sociálnych vecí magistrátu Ivana Kružliaková.



V deň osláv primátor Ján Nosko osobne poďakuje všetkým takmer 70 zamestnancom, ktorí poskytujú kvalitné sociálne služby.



"Každý, kto v súčasnosti pracuje v oblasti sociálnych služieb, si zaslúži náš obdiv. Náročná práca a nedocenené profesie v tejto oblasti či zvyšujúce sa nároky, ktoré sú na zamestnancov kladené, nám nie sú ľahostajné. Každoročne sa snažíme znižovať investičný dlh, aby sa všetci v našich zariadeniach cítili príjemne a aby sme uľahčili prácu zamestnancom pri starostlivosti o imobilných klientov. Všetkým ďakujem za obetavú a neľahkú prácu," zdôraznil Nosko.