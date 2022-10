Zariadenie sociálnych služieb v Bijacovciach majú dokončiť v roku 2024

Prešov 3. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa pustil do prestavby nepoužívaného internátu Strednej odbornej školy lesníckej v Bijacovciach v okrese Levoča. Jeho objekt zrekonštruuje na nové pobytové zariadenie sociálnych služieb pre pacientov s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a demenciou. Celkové náklady na projekt predstavujú 7,3 milióna eur. Zariadenie by malo byť do užívania odovzdané koncom roka 2024. V pondelok si zhotoviteľ, spoločnosť Chemkostav Michalovce, prevzal stavenisko. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Budujeme tu zariadenie novej generácie tretieho veku, ktoré našim najzraniteľnejším zabezpečí dôstojnú starobu a poskytne im službu, ktorú dnes ľudia tak veľmi potrebujú," uviedol predseda PSK Milan Majerský. Objekt bude podľa jeho slov zároveň spĺňať všetky najnovšie technické, energetické a environmentálne normy, čo prinesie úspory v rámci jej celkovej prevádzky.



"Budova bude pozostávať prakticky z troch častí. Rekonštruujeme ju ako celok, kde všetko pôvodné pôjde von a objekt dostane novú fasádu, strechu, nové podlahy, sociálne zariadenia, inštalácie. Zároveň sa k objektu pristaví externý presklený výťah a jeho súčasťou bude aj lávka, ktorá prepojí exteriér zariadenia s jeho interiérom, čo umožní klientom vychádzku do parku, resp. do záhrady," vyjadril sa k projektu prestavby objektu v Bijacovciach Ján Sabo zo spoločnosti Chemkostav.



Nové zariadenie sociálnych služieb bude disponovať kapacitou 36 miest. "V budove sa po rekonštrukcii plánuje zriadiť ďalších 20 miest v Dome ošetrovateľskej starostlivosti. Okrem zriadenia nového subjektu PSK prinesie do regiónu tiež nové pracovné miesta. V novej organizácii by malo pracovať približne do 40 zamestnancov," doplnila Jeleňová.



Ako povedala, pridanou hodnotou celého projektu je multigeneračné prepojenie seniorov a juniorov v pokojnom prostredí areálu lesníckej školy a s nadväznosťou budúceho realizovania dobrovoľníckej činnosti.



Krajská samospráva projekt financuje z viacerých zdrojov. Na jeho realizáciu využije úver z Európskej investičnej banky vo výške 2,1 milióna eur, ako aj 4 milióny eur z plánu obnovy. Financie vo výške 1,2 milióna eur zainvestuje do prestavby z vlastných zdrojov.