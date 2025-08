Banská Bystrica 5. augusta (TASR) - Zdravotnícke zariadenie v Banskej Bystrici má nový systém zobrazovacej diagnostiky. Prináša ostrejšie snímky, kratší čas vyšetrenia a nižšiu radiačnú záťaž pre pacientov. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú pracovisko patrí.



Dodala, že hybridný systém nahradil pôvodné zariadenie po 14 rokoch prevádzky. „Hlavným dôvodom výmeny bolo zvýšenie efektívnosti pracoviska, zlepšenie kvality a zabezpečenie najnovších diagnostických štandardov pri zachovaní bezpečnosti pre pacientov,“ objasnila vedúca lekárka pracoviska Lucia Kaliská. Prístroje, medzi ktoré patrí aj tento, sú podľa Agel SK energeticky úspornejšie, spoľahlivejšie a menej poruchové. Pripomína, že to do budúcnosti zabezpečí plynulejší chod pracoviska.



Ako ďalej uvádza, prístroj disponuje digitálnymi detektormi, ktoré umožňujú lepšiu detekciu aj drobných ložísk. To je kľúčové napríklad v onkologickej diagnostike. Zároveň prináša rozšírené možnosti využitia aj v neurológii či urológii, kde plánujú špecialisti pracoviska zaviesť nové typy vyšetrení. Bude to napríklad pri diagnostike karcinómu prostaty. Vedúca lekárka spomenula, že vďaka vysokej citlivosti systému sa znižuje radiačná záťaž. Táto výhoda je podľa nej obzvlášť dôležitá pre detských pacientov.



Agel SK podotýka, že sa skracuje aj čas vyšetrenia. „Pacient strávi vo fixovanej polohe menej času bez ovplyvnenia kvality výsledku,“ konštatovala Kaliská. Investícia vo výške 3,1 milióna eur bola z vlastných zdrojov.