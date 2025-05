Zariadenie vo Zvolene bude mať v prenájme organizácia z Levíc

Banská Bystrica 30. mája (TASR) - Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) na Záhonku vo Zvolene bude mať od leta v prenájme nezisková organizácia z Levíc. Rozhodli o tom banskobystrickí krajskí poslanci na svojom májovom rokovaní. TASR informoval podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pre regionálny rozvoj Ján Beljak.



Domov v súčasnosti prevádzkuje kraj, ktorý ponúkol viaceré takéto fungujúce zariadenia mestám a obciam, v ktorých sa nachádzajú. S tým, že ak mestá o ne neprejavia záujem, osloví s ponukou neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. BBSK pripomenul, že samosprávne kraje nedostávajú peniaze od štátu na zabezpečenie sociálnych služieb. Mestá však aktuálne takúto možnosť majú. „Mestu na rozdiel od kraja by boli náklady na služby seniorom kompletne refundované zo strany ministerstva,“ poznamenal Beljak.



Zvolenské mestské zastupiteľstvo (MsZ) síce začiatkom mája prevzatie zariadenia podporilo, primátor Vladimír Maňka však jeho uznesenie nepodpísal. Tvrdil, že bolo v rozpore so zákonom a nebolo to možné. Koncom mája bolo ďalšie rokovanie MsZ, cieľom bolo prelomiť veto primátora. To sa však nepodarilo, pretože mestský parlament nebol uznášaniaschopný. „Mrzí ma, že viacerí poslanci sa nezúčastnili. Odmietavý postoj mesta pri prevzatí zariadenia považujem za nepochopiteľný,“ objasnil. Podľa primátora sa tento prípad mal riešiť osobitným zreteľom. Dodal, že keby aj poslanci veto primátora prelomili, prokurátor by ho vrátil späť, pretože to bolo nevykonateľné.