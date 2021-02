Žarnovica a Nová Baňa školy otvoria, zorganizujú aj testovanie

Žarnovica 18. februára (TASR) – V Žarnovici i Novej Bani sa od budúceho týždňa vrátia do základných škôl (ZŠ) žiaci prvého stupňa. Samosprávy počas víkendu pripravia aj testovanie zamestnancov škôl a zákonných zástupcov detí.



„Od pondelka 22. februára sa obnovuje vyučovanie prezenčnou formou pre žiakov prvého stupňa ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa,“ informovalo na svojom webe mesto Žarnovica s tým, že prevádzka sa obnovuje aj v materskej škole na Ulici A. Sládkoviča a v elokovaných triedach na Ulici P. Jilemnického. V individuálnej prezenčnej výučbe budú môcť od pondelka pokračovať aj žiaci prvého stupňa hudobného odboru základnej umeleckej školy.



Žarnovica v rámci otvárania školských zariadení zorganizuje aj testovanie zákonných zástupcov na ochorenie COVID-19. Odberové miesto otvorí mesto v nedeľu (21. 2.) v priestoroch ZŠ. Samospráva upozornila, že otvorenie škôl môžu ovplyvniť výsledky testovania.



ZŠ sa pre žiakov prvého stupňa po jarných prázdninách opätovne otvorí aj v Novej Bani, testovanie zamestnancov a zákonných zástupcov detí sa uskutoční v piatok (19. 2.) a sobotu (20. 2.) v priestoroch polikliniky spoločnosti Mediform. „Testovanie pre školy máme zazmluvnené každý piatok a sobotu od 8.00 do 16.00 h až do konca marca,“ potvrdil pre TASR primátor mesta Branislav Jaďuď. Ako dodal, učitelia základnej i materskej školy privítali možnosť prioritného očkovania pedagógov, časť z nich už podľa primátora prešla prvou dávkou vakcinácie.