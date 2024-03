V Žarnovici začali s rekonštrukciou mosta na Bystrickej ulici

Žarnovica 18. marca (TASR) - Pre rekonštrukciu mosta na Bystrickej ulici v Žarnovici by mali v najbližších týždňoch vodiči rátať s dopravnými obmedzeniami. Prejazd cez most je zabezpečený cez jeden jazdný pruh a dopravu reguluje svetelné signalizačné zariadenie. Žarnovická samospráva v tejto súvislosti žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť a ohľaduplnosť, keďže sa predpokladá, že budú v mieste vznikať kolóny.



Most na Bystrickej ulici rekonštruuje Banskobystrický samosprávy kraj (BBSK). Jeho hovorkyňa Lenka Štepáneková pre TASR uviedla, že predpokladaná hodnota rekonštrukcie mosta je približne 500.000 eur. Investícia bude hradená z kapitálových prostriedkov kraja. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Metrostav DS a. s. Ukončenie stavebných prác je predpokladané do polovice júna tohto roka.



Štepáneková priblížila, že v rámci rekonštrukcie mosta sa uvažuje s výmenou nosnej konštrukcie a sanáciou spodnej stavby. "Opory si vyžadujú dobetonávku z dôvodu výmeny nosnej konštrukcie a všetky mostné krídla budú odbúrané a následne dobudované podľa potreby. Šírka vozovky na moste ostáva zachovaná, sedem metrov. V smere do Žiaru nad Hronom vľavo sa chodník rozširuje na 1,75 metra a vpravo bude šírka 1,5 metra," ozrejmila hovorkyňa.



Dodala, že realizácia stavby bude prebiehať po poloviciach. S obmedzeniami musia rátať vodiči nákladných vozidiel, ktorí z cesty II/512 od Veľkého Poľa nebudú môcť odbočiť doprava smerom na Novú Baňu. Pre nákladnú dopravu je smer jazdy z Partizánskej cesty odklonený doľava na Bystrickú ulicu, kde sa po krátkom úseku môžu otočiť a pokračovať v smere na Novú Baňu.