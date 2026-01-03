< sekcia Regióny
Žarnovica bude v tomto roku investovať a zvyšovať poplatky v školstve
Bežné príjmy mesta sú v tomto roku rozpočtované na úrovni 7,325 milióna eur, príjmové finančné operácie sú vo výške 734.485 eur.
Žarnovica 3. januára (TASR) - Viaceré investičné akcie, ale aj zvyšovanie miestnych daní či poplatkov v miestnom školstve čaká v tomto roku mesto Žarnovica. Hospodáriť bude s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 8,059 milióna eur, pričom zostavovanie rozpočtu podľa primátorky Aleny Kazimírovej ovplyvnili nižšie podielové dane, ale aj prirodzený pokles počtu obyvateľov.
Bežné príjmy mesta sú v tomto roku rozpočtované na úrovni 7,325 milióna eur, príjmové finančné operácie sú vo výške 734.485 eur. Rozpočet mesta na rok 2026 počíta s bežnými výdavkami na úrovni 7,201 milióna eur, kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 582.300 eur a finančné operácie vo výške 275.745 eur.
Kazimírová podotkla, že vzhľadom na prognózu podielovej dane a legislatívne zmeny nedovoľuje finančná situácia mesta pokryť všetky požiadavky bez toho, aby bol ohrozený základný chod mesta. „Samospráva má mnoho návrhov, zlepšení, ale mesto účtuje podľa momentálneho stavu na bankových účtoch, preto sme rozpočet zostavili tak, aby sme neobmedzili služby pre obyvateľov a zabezpečili rovnaký komfort bývania,“ poznamenala.
Samospráva bola aj preto podľa jej slov nútená zvýšiť poplatky v miestnom školstve, a teda v materskej škole, školskej jedálni, školskom klube detí, základnej umeleckej škole aj v centre voľného času. Tieto poplatky podľa Kazimírovej zvyšujú od januára aj v súvislosti s očakávanou infláciou na úrovni rozpätia od jedného do 12 eur mesačne.
Zvyšovanie sa podľa primátorky dotkne aj miestnych daní, naopak, poplatky za komunálny odpad mesto nemení. Zvýšenie miestnych daní je na úrovni 5,5 percenta až desať percent. K tomuto kroku mesto podľa Kazimírovej pristúpilo z dôvodu negatívneho vývoja financovania tzv. originálnych kompetencií. „Pre rok 2026 je odhadovaný dosah na mesto vo výške približne mínus 171.670 eur, ktoré je potrebné sanovať z dane z nehnuteľnosti od fyzických a právnických osôb mesta Žarnovica,“ vysvetlila primátorka.
V oblasti rozvoja plánuje mesto v roku 2026 pokračovať vo viacerých investičných akciách, ktoré začalo ešte v uplynulom období. Zároveň pripravuje nové projekty, na ktoré sa snaží získať prostriedky z externých zdrojov.
