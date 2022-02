Žarnovica chce pri plochodrážnom štadióne postaviť športovú halu

Žarnovica 17. februára (TASR) – Mesto Žarnovica sústreďuje všetky športové aktivity obyvateľov na jedno miesto. V blízkosti plochodrážneho štadióna, ktorý slúži aj miestnym futbalistom, chce postaviť viacúčelovú športovú halu.



„Aktuálne pripravujeme projekt na jej výstavbu, ktorý chceme spolu so žiadosťou o dotáciu podať na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,“ povedal TASR primátor Kamil Danko.



Predpokladaná hodnota stavby je 2,5 milióna eur. „V prípade, že nám žiadosť schvália, so stavbou môžeme začať v priebehu budúceho roka,“ uviedol primátor.



V hale vznikne priestor na všetky základné kolektívne športy ako volejbal, basketbal, hádzaná. „Plánujeme ju ale využívať aj počas zimných mesiacov na tréningy a sústredenia a vytvoriť by sme tam chceli aj ľadovú plochu,“ pripomenul Danko.



Mesto už vlani ukončilo na štadióne rozsiahlu rekonštrukciu veľkej a malej tribúny. Kapacita po obnove stúpla až na takmer 5000 miest. Mesto na to podľa Danka vynaložilo približne 400.000 eur. „Celkom sme už ale do tohto areálu investovali viac ako jeden milión eur,“ dodal.