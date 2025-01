Žarnovica chystá tento rok viaceré investície

Žarnovica 11. januára (TASR) - Mesto Žarnovica bude v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, ktorý počíta s príjmami aj výdavkami na úrovni takmer 7,451 milióna eur. Aj napriek aktuálnej situácii v oblasti financovania samospráv zo strany štátu chystá mesto podľa jej primátorky Aleny Kazimírovej viaceré investície. Zachované ostanú aj všetky služby, na ktoré sú obyvatelia mesta zvyknutí.



"Rozpočet mesta ako taký je živý dokument, ktorý sa priebežne mení, a preto očakávame tak ako všetky samosprávy, že rozpočet prejde počas roka 2025 svojím procesom zmeny," poznamenala v tejto súvislosti pre TASR primátorka.



V rozpočte mesta sú podľa jej slov schválené finančné čiastky aj na spolufinancovanie projektov, ktoré sú v procese vyhodnocovania, ako napríklad rekonštrukcia budovy prvého stupňa základnej školy, revitalizácia školského športového areálu a modernizácia priestorov pre vzdelávanie.



Plánované sú tiež finančné prostriedky na opravu ciest a chodníkov, na realizáciu viacerých priechodov pre chodcov v meste či projektové dokumentácie na regulované parkovanie, výstavbu nového bytového domu na Ulici Kľakovskej a rekonštrukciu mestského športového areálu.



Kazimírová uviedla, že rozpočet počíta so zachovaním všetkých služieb, pričom sú plánované na úrovni predchádzajúceho roka. "Už od roku 2023, ako zaznamenávame menší príjem z tzv. podielových daní z ministerstva financií, redukujeme výdavky na ľudské zdroje," priblížila primátorka s tým, že niektorých zamestnancov, ktorí odišli v priebehu posledných dvoch rokov do starobného dôchodku, nenahrádzajú a tieto miesta sa snažia na mestskom úrade zlúčiť s podobnými pracovnými náplňami zamestnancov.



"Tento trend je pre nás trvalo neudržateľný aj z dôvodu náporu stále pribúdajúcich kompetencií zo strany štátu, ale je to momentálne pre nás nevyhnutné z finančného hľadiska," dodala Kazimírová.



Snahou samosprávy podľa slov je, aby boli mzdy zamestnancov úradu v maximálnej možnej miere hradené z podielových daní zo štátneho rozpočtu, pretože z príjmu od občanov a právnických osôb za daň z nehnuteľností sanuje samospráva štát v oblasti školstva, kde na tzv. originálne kompetencie chýba mestu takmer 180.000 eur.