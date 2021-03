Žarnovica do domácností distribuuje ďalších 4800 respirátorov FFP2

Žarnovica 26. marca (TASR) – Mesto Žarnovica spustilo v stredu (24. 3.) druhé kolo distribúcie respirátorov do domácností. Ako pre TASR priblížila zástupkyňa primátora Alena Kazimírová, samospráva nakúpila 4800 respirátorov FFP2, ktoré budú obyvateľom doručené do poštových schránok.



Každá domácnosť v Žarnovici dostane dva respirátory bez ohľadu na vek a počet členov v domácnosti. Obyvatelia mesta s trvalým pobytom v Žarnovici bez konkrétnej ulice si ochrannú pomôcku môžu vyzdvihnúť v klientskom centre mestského úradu (MsÚ).



Mesto Žarnovica zabezpečuje respirátory pre obyvateľov už druhýkrát v tomto roku. „V prvom kole v priebehu mesiaca február 2021 bolo doručených do domácností v našom meste a do Zariadenia pre seniorov Samaritánka spolu približne 4650 respirátorov FFP2,“ priblížila Kazimírová. Ako dodala, náklady na nákup respirátorov zo strany samosprávy v roku 2021 doposiaľ presiahli sumu 4100 eur.



„V minulom roku sme rozdali občanom nad 62 rokov približne 1750 ochranných rúšok so strieborným vláknom. Ďalších 5000 jednorazových rúšok bolo k dispozícii občanom v klientskom centre MsÚ. Rúška boli odovzdané aj zamestnancom MsÚ, zamestnancom v školách, škôlkach, dobrovoľným hasičom, deťom,“ uviedla Kazimírová s tým, že v roku 2020 samospráva nakúpila viac ako 8300 jednorazových rúšok.