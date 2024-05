Hrad Revište bude opäť dejiskom hrnčiarskej slávnosti Glgáč

Žarnovica 14. mája (TASR) - Na hrade Revište pri Žarnovici sa v sobotu 18. mája uskutoční štvrtý ročník podujatia Glgáč, ktoré spája krásu hrnčiarskeho remesla s atraktívnym programom pre deti aj dospelých. Na podujatí predstavia rôzne podoby práce s hlinou a svoje výrobky majstri z rôznych kútov Slovenska. TASR o tom informovala Gabriela Matlovičová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OO CR) Región Gron.



Na hrad Revište prídu prezentovať rôzne techniky a typy keramiky predovšetkým remeselníci z Banskobystrického kraja, ale svojho reprezentanta tu bude mať aj západné Slovensko. Hrnčiari okrem prezentácie svojej tvorby zároveň umožnia návštevníkom dotknúť sa hrnčiarskeho remesla i vlastnými rukami v tvorivých dielňach.



Počas celého dňa je pripravený bohatý sprievodný program. "Prídu rytieri zo združenia Vir Fortis zo Zvolena, s ktorými zažijete dobrodružstvá spojené nielen s hradným životom, ale aj hrnčiarstvom. Prezradíme, že sa v ich réžii chystá napríklad lukostrelecký turnaj o Glgáč. Féder Teáter predstaví dobové tance datované do 15. storočia a program zavŕši koncert skupiny Strigôň, ktorá vás zasvätí do žánru stredoveký folk a fantasy hudby," priblížila Matlovičová.



Program doplní komentovaná prehliadka hradu v podaní hradného pána a predsedu Združenia na záchranu hradu Revište Ratibora Mazúra. Postarané bude aj o občerstvenie a kyvadlovú dopravu od parkoviska pod hrad.



Podujatie Glgáč organizuje OO CR Región Gron v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a Združením na záchranu hradu Revište. Na príprave podujatia sa podieľa aj mesto Žarnovica a Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Potrvá od 10.00 do 17.00 h.