Žarnovica schválila rozpočet vo výške 5.571.455 eur

Žarnovica 17. decembra (TASR) – Poslanci Žarnovice na stredajšom (16. 12.) mestskom zastupiteľstve (MsZ) schválili rozpočet mesta na rok 2021 s predpokladanými príjmami vo výške 5.571.455 eur. V rámci investícií sa mesto vzhľadom na aktuálnu situáciu zameria najmä na rozbehnuté projekty. TASR o podrobnostiach informovala zástupkyňa primátora Alena Kazimírová.



Podľa Kazimírovej tvorbu rozpočtu ovplyvnila neistota vo vývoji pandémie a jej dosah na ekonomické ukazovatele. „V rozpočte sa to môže odzrkadliť v znížení príjmu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a vo výdavkovej časti rozpočtu sa môžu vyskytnúť vyššie výdavky súvisiace so zamedzením dosahov pandémie a obmedzenie realizácie plánovaných aktivít mesta,“ vysvetlila Kazimírová.



Rozpočet výdavkov je podľa viceprimátorky postavený najmä na zabezpečení činnosti samosprávy vo všetkých oblastiach. „Sú tam aj výdavky na podporu úloh a akcií vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta. Pri zostavovaní rozpočtu sme sa snažili obmedziť riziká minimalizáciou investičných akcií mesta a prihliadali sme na rozbehnuté projekty z minulého obdobia,“ uviedla Kazimírová.



V rámci investícií tak budú prostriedky z mestského rozpočtu smerovať napríklad na výstavbu parkoviska pri zdravotnom stredisku, na dokončenie rekonštrukcie tribúny v mestskom športovom areáli či ukončenie nového územného plánu. „Rozpočet počíta aj s kapitálovými príjmami, a to z transferu na investičný projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti a transferu na inžinierske siete Horný kaštieľ,“ dodala Kazimírová.