Obnova hradu Revište pokračuje aj v lete

Žarnovica 3. júna (TASR) – Obnova hradu Revište neďaleko Žarnovice pokračuje aj v letných mesiacoch. Aktuálne tu podľa predsedu Združenia na záchranu hradu Revište Ratibora Mazúra pracuje celkom 19 ľudí z radov nezamestnaných, šesť živnostníkov a jeden koordinátor. „Na túto sezónu máme pripravených veľa aktivít, pevne verím, že to všetko stihneme," poznamenal.



Priblížil, že práce sa aktuálne sústreďujú najmä na dokončenie delovej bašty s tromi podlažiami, ktoré by mali v budúcnosti vytvárať priestor na prezentáciu či malú expozíciu. „Na vrchu delovej bašty na treťom podlaží chceme vytvoriť pochôdznu strechu, ktorá bude ďalšou vyhliadkou na hrade," poznamenal Mazúr s tým, že ponúkne výhľad na všetky svetové strany.



Na hrade pokračujú aj s tesárskymi prácami pri výstavbe dreveného schodiska do delovej bašty. Muruje sa zase na parkanovej veži a práce prebiehajú aj na južnom paláci. „Ďalšia partia bude robiť na prístavbe parkanovej veže. Tam takisto chceme vybudovať priestor s krytou strechou, vo vnútri vzniknú dve podlažia," priblížil predseda združenia.



Napriek pokračujúcej obnove sú na hrade naďalej vítaní aj návštevníci. Počas pracovných dní ich však pri prehliadke hradu čakajú isté obmedzenia. „Na hornom hrade sa v pracovných dňoch intenzívne pracuje, preto nie je vhodné, aby návštevníci chodili aj na horný hrad. Vstup je tam v pracovnej dobe zakázaný," vysvetlil Mazúr.



Ak sa však na hrad vyberú počas víkendov, prehliadnuť si ho budú môcť celý, vrátane vyhliadky na severnej veži. Novinkou je tento rok na hrade stále víkendové zázemie pre návštevníkov. S predajom suvenírov a nápojov tu počas sobôt a nedieľ vypomáha dobrovoľníčka.



Združenie aj toto leto chystá na hrade viaceré podujatia. Okrem zážitkových prehliadok hradu, ktoré ponúknu nevšedné sprevádzanie s historickými scénkami, tu v júli organizujú aj detské preteky s názvom King race. V auguste odohrajú na hrade divadelné predstavenie Matej Korvín a chýbať nebude ani tradičná Noc hradov a zrúcanín.