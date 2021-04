Žarnovica opäť otvorí detské ihriská i multifunkčné ihrisko

Žarnovica 22. apríla (TASR) – Mesto Žarnovica od piatku (23. 4.) otvorí detské ihriská a multifunkčné ihrisko. Budú však na nich platiť prísne hygienické opatrenia, informuje samospráva na svojej webovej stránke.



„Prevádzkovateľ každý deň vyčistí priestor ihriska, vydezinfikuje dotykové plochy jednotlivých herných zostáv, prehrabe piesok a raz za týždeň preleje pitnou vodou,“ uviedlo mesto. Samospráva žiada rodičov o prísne dodržiavanie hygienických opatrení a pripomína, že do priestorov ihriska môže vstúpiť maximálne šesť osôb.



Štvorica detských ihrísk a multifunkčné ihrisko na ulici Fraňa Kráľa budú do konca apríla v prevádzke od 9.00 do 17.00 h, v mesiacoch máj až august sa ich prevádzková doba predĺži od 8.00 do 20.00 h.